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АНАЛІТИКА

Санду впевнено перемогла на виборах у Молдові

 

У другому турі президентських виборів Молдови чинна президентка Майя Санду здобула перемогу над ексгенпрокурором країни Олександром Стояногло, який представляє опозиційну проросійську Партію соціалістів, із відривом у понад 10 відсотків голосів. Як показують підрахунки 99,56 відсотка голосів, за Санду проголосували понад 55 відсотків виборців, за Стояногло - 44,6 відсотка, повідомляє сайт Центрвиборчкому країни.

За повідомленнями ЗМІ, Санду також звернулася до молдован російською мовою після своєї перемоги й заявила, що хоче бути президенткою для всіх - включно з тими, хто за неї не голосував. "Нам потрібна єдність", - сказала вона, цитує dpa.

Росію звинуватили в "масовому втручанні" у вибори

Радник президентки Молдови з національної безпеки Станіслав Секрієру в день другого туру звинуватив Росію в "масовому втручанні" у процес голосування. Ця спроба здатна спотворити результат, попередив Секрієру.

Так, офіційний Кишинів розглядає неправдиві тривоги про бомби на виборчих дільницях у кількох містах Великобританії та Німеччини "як частину російського втручання, яке триває", наголосив молдовський чиновник.

Влада Молдови також розслідує можливе організоване перевезення виборців на дільниці до Азербайджану, Білорусі та Туреччини літаками з Москви з метою участі в голосуванні у виборах президента Молдови. Подібні закиди з боку Кишинева лунали й після першого туру виробів президента, однак Кремль постійно відкидав їх, вимагаючи доказів для таких тверджень, нагадує dpa.

Європейські лідери привітали Санду з перемогою

Тим часом голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала Санду з перемогою у другому турі виборів. "Потрібна рідкісна сила, щоб подолати труднощі, з якими ви зіткнулися на цих виборах", - написала глава ЄК у соцмережі X. "Я сподіваюся на продовження роботи з вами в ім'я європейського майбутнього для Молдови та її народу", - додала фон дер Ляєн.

Також перемогу Санду прокоментувала й голова Європарламенту Роберта Мецола. У дописі в соцмережі X вона наголосила, що Санду "очолила рух за демократію, верховенство права та європейське майбутнє". "Вона продемонструвала надзвичайну мужність і лідерські якості, відстоюючи інтереси свого народу. Європа і надалі підтримуватиме Молдову на цьому шляху", - запевнила голова Європарламенту.

З переобранням Санду привітав і президент Франції Еммануель Макрон, заявивши, що демократія "взяла гору над усіма втручаннями й маневрами". Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку зазначив, що перемога проєвропейської президентки - "ясний доказ волі народу Молдови захищати демократію і забезпечити собі шлях до вступу в ЄС".

Керівник уряду Польщі Дональд Туск також прокоментував результати виборів у Молдові. За словами Туска, чинна президентка змогла здобути перемогу проти "фаворита Москви", попри "агресивне і масштабне втручання Росії в президентські вибори". Польський прем'єр висловив сподівання, що ця тенденція збережеться і в інших країнах "найближчими днями та місяцями".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Молдова
 

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