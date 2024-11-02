Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів

"Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації і міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно", - наголосила міністерка.