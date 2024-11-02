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Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів
23:58 01.11.2024 |
США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.
Як зазначили у Пентагоні, озброєння, яке увійшло до пакету, передаватимуть Україні із запасів США.
Повний список того, що увійшло до пакету:
* боєприпаси для ППО NASAMS;
* ракети для ПЗРК Stinger;
* обладнання та боєприпаси для безпілотників;
* боєприпаси класу "повітря-земля";
* боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
* протитанкові системи Javelin та AT-4;
* бронетранспортери Stryker;
* стрілецька зброя та боєприпаси;
* медичне обладнання;
* обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
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