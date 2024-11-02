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АНАЛІТИКА

Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів

 

США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

Як зазначили у Пентагоні, озброєння, яке увійшло до пакету, передаватимуть Україні із запасів США.

Повний список того, що увійшло до пакету:

* боєприпаси для ППО NASAMS;

* ракети для ПЗРК Stinger;

* обладнання та боєприпаси для безпілотників;

* боєприпаси класу "повітря-земля";

* боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;

* протитанкові системи Javelin та AT-4;

* бронетранспортери Stryker;

* стрілецька зброя та боєприпаси;

* медичне обладнання;

* обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;

* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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