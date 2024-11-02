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АНАЛІТИКА

Україна може виготовляти більше снарядів, але є перешкода, - голова Мінстратегпрому

23:53 01.11.2024 |

Економіка

 

Україна могла б збільшити виробництво снарядів для артилерії та мінометів. Але її "сковує" глобальний дефіцит вибухових речовин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, Україна збільшила виробництво мін для мінометів з нуля до мільйонів на рік. Також зросло виробництво артснарядів. Але цього все ще недостатньо.

"Головна проблема, яка у нас зараз є, - це порох та вибухівка. Скільки вибухівки надійде в Україну, стільки у нас і буде снарядів", - наголосив Сметанін.

Він також нагадав, що Україна почала виробляти 155-мм снаряди, які підходять для НАТОвської артилерії. Але конкретні цифри називати відмовився.

Сметанін згадав і плани налагодити серійне виробництво українських ракет. Але й тут Україна стикається з глобальними перешкодами у ланцюжку поставок.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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