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Україна може виготовляти більше снарядів, але є перешкода, - голова Мінстратегпрому
23:53 01.11.2024 |
Україна могла б збільшити виробництво снарядів для артилерії та мінометів. Але її "сковує" глобальний дефіцит вибухових речовин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
За його словами, Україна збільшила виробництво мін для мінометів з нуля до мільйонів на рік. Також зросло виробництво артснарядів. Але цього все ще недостатньо.
"Головна проблема, яка у нас зараз є, - це порох та вибухівка. Скільки вибухівки надійде в Україну, стільки у нас і буде снарядів", - наголосив Сметанін.
Він також нагадав, що Україна почала виробляти 155-мм снаряди, які підходять для НАТОвської артилерії. Але конкретні цифри називати відмовився.
Сметанін згадав і плани налагодити серійне виробництво українських ракет. Але й тут Україна стикається з глобальними перешкодами у ланцюжку поставок.
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