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Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
Кабінет Міністрів розглядає можливість внесення змін до процедури бронювання працівників від мобілізації.
Одна із ініціатив - запровадження пріоритетного критерію по заробітній платі, розповіла віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в інтервʼю українській редакції Forbes.
Вона пояснила, що деякі компанії щоб отримати статус критично важливих вказували середню зарплату по регіону, що є визначеним урядом критерієм, а потім перейшли на мінімальну офіційну зарплату. На думку Свириденко, це - "маніпуляції".
"Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації і міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно", - наголосила міністерка.
Свириденко додала, що також пропонуватиме, щоб військово-цивільні адміністрації узгоджували свої критерії визнання компаній критичними з Мінекономіки та Міноборони.
Вона пояснила, що деякі військово-цивільні адміністрації мають настільки велике різноманіття критеріїв, що при бажанні можна визначити критично важливими підприємства, які такими не є.
Водночас Свириденко наголосила, що ВЦА потрібні у цьому процесі, бо вони бачать, які підприємства фактично, а не на папері, працюють на місцях, яку зарплату вони платять, який внесок компанії у регіональну економіку.
"З Києва побачити це складніше", - додала очільниця Мінекономіки.
Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.
Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.
За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.
Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно - надходження податків та економічну безпеку України.
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