НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд

Міжнародні резерви України до кінця поточного року зростуть із $41,2 млрд за прогнозом на кінець липня до $43,6 млрд, а наступного року скоротяться до $41 млрд (замість $37,3 млрд), такий оновлений прогноз оприлюднив Національний банк України в четвер.

"НБУ зможе підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку. Їхні прогнозні обсяги були переглянуті в бік підвищення порівняно з липневими оцінками - до $43,6 млрд і $41 млрд за підсумками 2024 і 2025 років відповідно", - сказав глава НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

Він додав, що з огляду на очікувані надходження, НБУ поліпшив припущення про зовнішню фінансову допомогу на 2024-2026 рр. Очікується, що поточного року загальна сума міжнародного фінансування сягне $41,5 млрд, а наступного - $38,4 млрд.

Пишний вважає, що збереження зовнішньої підтримки разом із достатнім обсягом внутрішніх ринкових залучень надасть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування.

Для протидії ціновому тиску НБУ із липня призупинив пом'якшення процентної політики, що підтримало інтерес до гривневих заощаджень, ставки за якими наразі забезпечують належний захист від інфляційного знецінення. Зокрема, восени відновився приплив строкових депозитів населення в гривні, надалі збільшувалися вкладення в ОВДП у національній валюті.

Він додав, що політика захисту гривневих заощаджень від інфляції й надалі сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку та збереженню міжнародних резервів.

Крім того, НБУ погіршив очікування дефіциту поточного рахунку з $14,2 млрд до $16,3 млрд 2024 року і з $19 млрд до $27,9 млрд 2025 року. Також погіршився прогноз показника на 2026 рік - з $23,5 млрд до $28,4 млрд.

