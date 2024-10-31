НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7% і погіршив його на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.

"У наступні місяці ціновий тиск збережеться через подальший вплив чинників із боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. У результаті інфляція сягне 9,7% до кінця 2024 року", - сказав голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу в середу.

За його словами, навесні 2025 року інфляція почне знижуватися, чому сприятиме зважена монетарна політика НБУ, ослаблення зовнішнього цінового тиску, покращення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.

Він наголосив, що прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 р. та її приведення до цілі 5% у 2026 році.

Пишний додав, що у вересні-2024 року інфляція прискорилася до 8,6% у річному обчисленні і, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні.

"Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним і передбачалося попередніми прогнозами НБУ (інфляційні звіти за січень, квітень і липень 2024 року). Водночас зростання показників і споживчої, і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим за прогнозоване", - заявив він.

Голова НБУ вважає, що вагомий внесок у таку динаміку здійснило подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, врожаїв різних сільськогосподарських культур і пов'язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості.

Крім того, прискорення інфляції також зумовлено подальшим збільшенням виробничих витрат, зокрема електроенергією та оплатою праці, і курсовими ефектами внаслідок ослаблення гривні в попередні періоди.

"Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися", - підсумував голова центробанку.