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АНАЛІТИКА

Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.

14:19 31.10.2024 |

Економіка

 

Зростання економіки за підсумками 2024 року становитиме 4% замість прогнозованих у липні 3,7%, а за результатами 2025 року - 4,3% проти раніше очікуваних 4,1%, свідчить оновлений макропрогноз Національного банку України (НБУ).

«(...) менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році - до 4%», - ідеться в пресрелізі регулятора в четвер.

Нацбанк пов'язує прогноз зростання української економіки на 4,3-4,6% у 2025-2026 рр. зі значними бюджетними стимулами, підкріпленими значними обсягами міжнародного фінансування.

При цьому липневий прогноз передбачав зростання ВВП за підсумками 2026 року на рівні 4,8%.

Стимулювальними факторами для прогнозу виступили також збільшення доходів домогосподарств, нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит.

Як зазначає регулятор, негативний вплив на відновлення зростання економіки України мали російські атаки на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів.

Проте, вказується, що реальний ВВП продовжував зростати як у другому, так і в третьому кварталах 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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