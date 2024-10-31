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НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і продовжив прогноз її утримання до літа-2025
14:16 31.10.2024 |
Правління Національного банку України (НБУ) у четвер ухвалило рішення зберегти облікову ставку 13% і планує утримувати її на цьому рівні до літа 2025 року, тоді як раніше центробанк планував повернутися до її ослаблення з першого кварталу 2025 року.
"Для підтримання стійкості валютного ринку, приведення інфляції до цілі протягом наступних років і збереження контролю за інфляційними очікуваннями правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%», - ідеться в пресрелізі регулятора в четвер.
НБУ наголошує, що пік інфляції ще не пройдено, а проінфляційні ризики на найближчі місяці навіть посилилися, і в зв'язку з цим регулятор вважає за доцільне залишатися обережним у відсотковій політиці та вживати виважених заходів для забезпечення стійкості валютного ринку.
"У разі подальшої реалізації проінфляційних ризиків Національний банк буде готовий реагувати всіма наявними заходами монетарної політики", - зазначається в релізі.
Оновлений прогноз траєкторії облікової ставки Нацбанку передбачає її утримання на поточному рівні 13% річних до літа наступного року. Водночас вказується, що в разі подальшого зростання цінового тиску понад прогнозоване та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосувати додаткові монетарні заходи.
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