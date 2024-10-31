Міністр фінансів Великої Британії обіцяє щорічну підтримку для України у £3 млрд

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила в середу, що виділить міністерству оборони додатково £2,9 млрд ($3,8 млрд) наступного року, і пообіцяла, що щорічна підтримка України в розмірі £3 млрд ($3,9 млрд) триватиме «стільки, скільки буде потрібно», повідомляє Reuters.

У своїй першій бюджетній промові Рівз заявила, що додаткові видатки дадуть змогу Британії досягти мети виділення 2,5% ВВП на оборону, що забезпечить перевищення зобов'язань перед НАТО за видатками у 2%.

Вона додала, що обіцянка зберегти щорічну військову підтримку України була дана на додаток до кредиту в £2,26 млрд ($2,93 млрд), який є частиною угоди G7 про надзвичайний розподіл доходів, оголошеного минулого тижня, щоб надати допомогу країні в її війні проти Росії.