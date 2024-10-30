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АНАЛІТИКА

В Єврокомісії вперше назвали строки вступу України в ЄС

 

Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу, заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї у середу, 30 жовтня, на пресконференції в Брюсселі з нагоди презентації звіту про розширення ЄС, у якому йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ, передає кореспондентка DW.

Україна може стати членом ЄС до кінця 2029 - Варгеї

За його словами, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ". "Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії", - сказав він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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