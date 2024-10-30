В ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили утиски опозиції

Європейська комісія вважає ефективною роботу українського парламенту попри обмеження, обумовлені воєнним станом, але бачить також обмеження прав опозиції та тримає їх на контролі.

Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Оцінки виконавчого органу ЄС були представлені у рамках так званого "пакету розширення", який Брюссель представляє щоосені для усіх держав-кандидатів. Зокрема, у ньому оцінюється стан демократичних інституцій, що є частиною "засадничого" блоку переговорів про вступ до ЄС нових членів.

Єврокомісія у документі наголосила, що Україна попри війну лишається демократією. У тому числі ЄК високо оцінює ефективність і парламенту, і уряду, а також те, що вони продовжують безперервну роботу. "Ключові рішення (Верховної Ради), особливо щодо безпеки і оборони, ухвалюються міжпартійною більшістю", наголошує звіт. Також у ЄК вважають, що Рада не зловживає процедурою пришвидшеного розгляду законопроєктів.

Утім, у Брюсселі наголосили на певних проблемах у роботі опозиції. "Парламентська опозиція має отримати змогу виконувати свої функції", - йдеться у документі.

Зокрема, у ЄК звернули увагу на безпідставні обмеження відряджень депутатів.

"Випадки непропорційних обмежень на поїздки представників парламентської опозиції... мають отримати належне вирішення", - йдеться у документі. Досі в Брюсселі утримувалися від публічних претензій з цього приводу.

Також ЄК окремо прокоментувала те, що на засіданнях Верховної Ради діють обмеження для журналістів, та відзначила "індивідуальних депутатів", які проводять власні трансляції. Як відомо, такі "нелегальні" трансляції, як текстові, так і відео, проводять опозиційні парламентарі.

Необхідно відзначити, що загалом функціонування демократичних інституцій в Україні отримало позитивну оцінку у звіті.