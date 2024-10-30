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Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців
17:55 30.10.2024 |
У Європейській комісії зазначили, що у процесі підготовки до вступу в ЄС Україна "виконала всі кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.
Про це свідчить проєкт звіту ЄК щодо України у рамках так званого "пакету розширення", фрагменти якого опинилися у розпорядженні журналістів.
Серед іншого, у документі позитивно відзначені зусилля України щодо прав нацменшин - попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім. Так, ЄК позитивно оцінює зміни у меншинне законодавство, схвалені у грудні 2023 року, при цьому Брюссель пішов навіть на те, щоби підтвердити підтримку українського закону навіть без його аналізу Венеційською комісією, свідчать джерела "Європейської правди".
"Хоч ми і відзначаємо, що Венеційська комісія не оновила свої рекомендації, та Єврокомісія вважає, що Україна виконала необхідні заходи", - цитують звіт джерела "ЄП".
Варто відзначити, що українська експертна спільнота підтримала цей закон після того, як до нього були внесені зміни, на яких наполягали експерти, включаючи "Європейську правду". Утім, угорський уряд і наближені до нього структури продовжували висувати претензії до України, не погоджуючися із виконанням рекомендації.
Єврокомісія також кілька разів зауважила, що "обмеження основних прав, пов'язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними".
Також про звіт ЄК розповідає "Радіо Свобода", яке ознайомилось з його змістом. Видання відзначає цитати про те, що Україна "продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі" та "зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні".
Згідно зі звітом, попри прогрес у фундаментальних реформах, "потрібні подальші зусилля".
"Україні слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні... також посилити боротьбу з організованою злочинністю", - рекомендується в документі.
У Єврокомісії також закликають Україну працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними.
У документі наголошено і на необхідності вдосконалювати реформи в галузі державного управління та децентралізації.
"Заходи з підтримки ремонту та реконструкції інфраструктури будуть ключовими для повного відновлення економіки, особливо в енергетичному секторі, який потребує подальшої децентралізації та поліпшення управління", - йдеться у документі.
Єврокомісія відзначає ратифікацію Україною Римського статуту, наголошує на необхідності привести у відповідність національне законодавство, а також зазначає, що скринінг українського законодавства на відповідність європейському "просувається гладко".
"Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів. - Ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", - резюмували у Єврокомісії.
Як відомо, у грудні минулого року ЄС вирішив розпочати переговори про вступ України і Молдови до Євросоюзу. Статус кандидата на вступ до ЄС обидві країни отримали у червні 2022 року.
У вересні Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції передав Єврокомісії звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року, що містить оновлену інформацію щодо дій України на шляху до членства в ЄС протягом квітня-серпня.
У лютому 2024 року уряд затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у попередньому звіті щодо розширення - від 2023 року.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Євросоюз.
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