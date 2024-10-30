Брюссель чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону «Єдині новини»

Європейська комісія уперше виступила з чіткою публічною критикою так званого телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини". Також прозвучали сумніви про об'єктивність телемарафону.

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", - йдеться у документі.

Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу "Рада", основним завданням якого мало би бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції". Як відомо, на адресу телеканалу "Рада" лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також щодо того, що трансляція засідань парламенту, зупинена у 2022 році, не відновилася.

Документ, у якому ЄК висловила ці критичні зауваження, є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, включно з Україною. У ньому, зокрема, аналізується дотримання державами засадничих цінностей ЄС, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.

Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма: ЄС чекає, що влада України буде "поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт", поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану.