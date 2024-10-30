Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 22:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Брюссель чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону «Єдині новини»
17:50 30.10.2024 |
Європейська комісія уперше виступила з чіткою публічною критикою так званого телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.
Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною, який є в розпорядженні "Європейської правди".
Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини". Також прозвучали сумніви про об'єктивність телемарафону.
"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", - йдеться у документі.
Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу "Рада", основним завданням якого мало би бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції". Як відомо, на адресу телеканалу "Рада" лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також щодо того, що трансляція засідань парламенту, зупинена у 2022 році, не відновилася.
Документ, у якому ЄК висловила ці критичні зауваження, є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, включно з Україною. У ньому, зокрема, аналізується дотримання державами засадничих цінностей ЄС, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.
Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма: ЄС чекає, що влада України буде "поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт", поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови
|В ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили утиски опозиції
|Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців
|Брюссель чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону «Єдині новини»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада підтримала реформу Рахункової палати. Цього вимагали МВФ та США
|Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
|Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
|В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
Бізнес
|Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою
|Nvidia «підхопила» звільнених фахівців Intel — і деякі отримають на 30% більшу платню
|ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
|Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів
|Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
|Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає