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АНАЛІТИКА

Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через «злив» у медіа

 

Запит України на ракети Tomahawk був однією зі секретних частин плану перемоги. "Злив" цієї інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

"Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", - заявив він.


За словами президента, питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки (США).

"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", - додав Зеленський.

План перемоги та запит на Tomahawk

16 жовтня Зеленський виступив перед Верховною Радою (ВР), де презентував план досягнення перемоги у війні з Російською Федерацією (РФ). Документ включає п'ять основних пунктів та містить три секретні додатки, зміст яких публічно не розголошувався.

Водночас журналісти нещодавно дізналися про одну деталь із секретної частини плану: Україна має намір отримати ракети Tomahawk.

Tomahawk - це серія американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Ця зброя, яка здатна діяти як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, має великий радіус дії та може здійснювати політ на вкрай низькій висоті, ефективно оминаючи рельєф місцевості.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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