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АНАЛІТИКА

Рада підтримала реформу Рахункової палати. Цього вимагали МВФ та США

10:50 30.10.2024 |

Право

 

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

У документі передбачені наступні новації:

* конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;

* політична та фінансова незалежність Рахункової палати;

* скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;

* надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб'єктів державного сектору та бюджетів;

* зобов'язання Рахункової палати кожні п'ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;

* приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;

* створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати у першому читанні у вересні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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