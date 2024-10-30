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Рада підтримала реформу Рахункової палати. Цього вимагали МВФ та США
10:50 30.10.2024 |
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.
У документі передбачені наступні новації:
* конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
* політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
* скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;
* надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб'єктів державного сектору та бюджетів;
* зобов'язання Рахункової палати кожні п'ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
* приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
* створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.
Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати у першому читанні у вересні.
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