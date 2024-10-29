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Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
23:04 29.10.2024 |
Канада надасть Україні 5 млрд канадських дол (3,7 млрд дол США) у межах фінансової підтримки G7.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві оголосила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.
"Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських дол", - сказала Фріланд, коментуючи консенсус держав "Групи семи" стосовно процедури надання Україні 50 млрд дол позики з заморожених російських активів.
Вона нагадала, що негайно після початку російського повномасштабного вторгнення до України, Канада та союзники заморозили близько 280 млрд дол суверенних коштів РФ. "Усі держави-члени "Групи семи" погодилися, що суверенні кошти РФ залишатимуться замороженими, поки Росія не заплатить за збитки, яких вона продовжує завдавати Україні", - наголосила міністерка.
Як повідомляв Укрінформ, держави «Групи семи» цього тижня дійшли консенсусу стосовно процедури надання Україні 50 млрд доларів позики за рахунок заморожених російських активів. Найбільші внески роблять ЄС та США, однак решта членів "Групи семи" теж долучилися до цієї ініціативи фінансово.
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