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АНАЛІТИКА

Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна

16:22 29.10.2024 |

Політика

 

Верховна Рада дала згоду президенту Володимиру Зеленському на звільнення генерального прокурора Андрія Костіна.

Як написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі, за відповідну постанову №12153 проголосували 255 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялося, Костін заявив про відставку 22 жовтня. За словами генпрокурора, він вважає за необхідне подати у відставку з посади голови Офісу генерального прокурора у зв'язку з численними фактами зловживань в органах прокуратури.

Того самого дня на засіданні Ради нацбезпеки і оборони розглядали ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) і зловживаннями посадовців державних органів з отриманням інвалідності. Тоді ж президент заявив про "політичну відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України".

Раніше стало відомо, що голова МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа, підозрювана в незаконному збагаченні, оформила інвалідність другої групи для 49 працівників обласної прокуратури, зокрема для обласного прокурора Олексія Олійника.

Костін став генпрокурором у липні 2022 року. Його повноваження мали закінчитися 2028 року. На цій посаді Костін замінив Ірину Венедіктову, яка також пішла у відставку раніше за термін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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