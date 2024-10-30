ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Прийняли закон про вдосконалення роботи МСЕК (№11225). За - 284", - написав Гончаренко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, законопроєкт передбачає можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК. Законопроєкт також дозволяє під час встановлення інвалідності замість особистої присутності розглядати документи для експертизи. Згідно із законопроєктом, інформацію про результати МСЕК вноситимуть в електронну систему охорони здоров'я для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень.