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ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Прийняли закон про вдосконалення роботи МСЕК (№11225). За - 284", - написав Гончаренко в телеграм-каналі у вівторок.
За його словами, законопроєкт передбачає можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК. Законопроєкт також дозволяє під час встановлення інвалідності замість особистої присутності розглядати документи для експертизи. Згідно із законопроєктом, інформацію про результати МСЕК вноситимуть в електронну систему охорони здоров'я для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень.
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