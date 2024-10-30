Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК

16:11 29.10.2024 |

Право, Україна

 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Прийняли закон про вдосконалення роботи МСЕК (№11225). За - 284", - написав Гончаренко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, законопроєкт передбачає можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК. Законопроєкт також дозволяє під час встановлення інвалідності замість особистої присутності розглядати документи для експертизи. Згідно із законопроєктом, інформацію про результати МСЕК вноситимуть в електронну систему охорони здоров'я для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес