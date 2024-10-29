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Міноборони Румунії пропонує збивати дрони, які порушують повітряний простір
12:15 29.10.2024 |
Міністерство оборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Законопроєкт, який напередодні був винесений на публічне обговорення, встановлює конкретні умови для Румунії щодо контролю за використанням її повітряного простору як пілотованими, так і безпілотними літальними апаратами.
"Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією", - йдеться в документі.
У румунському оборонному відомстві зазначили, що на рівні ЄС продовжується пошук єдиного підходу щодо дронів, а також щодо "вжиття заходів із протидії ризикам".
Запропоновані заходи є поступовими: від встановлення місцезнаходження та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.
Пілотовані літаки, що залітають без дозволу, можуть бути знищені тільки в тому разі, якщо вони здійснять атаку або агресивно відреагують на перехоплення.
Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення - це крайній захід.
Згідно з пропонованим законом, союзні системи, що перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.
Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти.
Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).
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