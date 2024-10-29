Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн

Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги в €500 мільйонів, повідомив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

"Президенте Зеленський, ми чули вашу чітку оцінку того, що відбувається на фронті, ми знаємо, скільки жінок і дітей гинуть від російських ракет. Саме тому ми хочемо оголосити, як Норвегія, про новий пакет допомоги €500 млн, з яких 350 млн - військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими партнерами для реалізації цієї ініціативи", - сказав він на пресконференції з прем'єр-міністрами країн Північної Європи та президентом України Володимиром Зеленським на 4-му саміті Україна - Північна Європа в понеділок.

Стьоре запевнив у намірі й надалі підтримувати Україну в різних сферах.