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Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров
Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства", - повідомив Умєров.
За його словами, тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.
Міністр зазначив, що це дасть змогу правоохоронцям швидко та ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.
"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", - наголосив Умєров.
Глава Міноборони підкреслив, що нові правила також посилять обороноздатність країни, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - більше прозорим.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.
Також в Україні був запущений електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+". Через цей застосунок українці можуть оновлювати свої облікові дані та створювати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.
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