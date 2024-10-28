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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Україна може розглянути плани Китаю і Бразилії, щоб інтегрувати у формулу миру, - Єрмак
11:30 28.10.2024 |
Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн. Їх можуть інтегрувати в формулу миру України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Corriere Della Sera.
За його словами, на початку листопада Україна завершить формулу миру. Єрмак не виключає, що можуть розглянути й альтернативні мирні ініціативи.
"На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку", - заявив керівник ОП.
Єрмак також відкинув можливість будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів війни.
"Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального Півдня для переговорів з Росією", - додав він.
Керівник Офісу президента не підтвердив, що другий саміт миру можуть перенести на наступний рік. Він підкреслив, що саміт проведуть, "коли будуть відповідні умови".
Мирні ініціативи для України
Нагадаємо, для дипломатичного шляху для завершення війни Україна створила формулу миру. Також у червні у Швейцарії пройшов перший саміт миру України. Тоді українське керівництво не виключило, що на другий саміт можуть запросити і Росію.
Декілька країн, зазвичай прихильних до Росії, представили свої альтернативні мирні плани. Йдеться про Китай, Бразилію, Індонезію, Південну Африку.
Раніше президент Володимир Зеленський розкритикував альтернативні мирні плани та назвав їх деструктивними.
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