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Кабмін частково відновив бронювання військовозобов'язаних
Уряд протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Продовжити бронювання зможуть ті, хто отримав статус заброньованого до 31 травня 2024 року. Відповідне рішення щодо часткового відновлення бронювання погодили на протокольному засіданні уряду за пропозицією першого заступника міністра оборони.
"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту - аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.
За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання", - додали у повідомленні.
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