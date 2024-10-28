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АНАЛІТИКА

В G7 узгодили, як виділити Києву кредит з активів РФ

 

Лідери країн "Групи семи" (G7) досягли консенсусу щодо того, як надати Україні кредит на суму близько 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених у країнах Заходу активів РФ. Про це повідомляється в заяві, опублікованій у п'ятницю, 25 жовтня, на сайті італійського уряду.

Згідно із заявою, міністри фінансів країн раніше узгодили технічне рішення, "що забезпечує послідовність, координацію, справедливий розподіл кредитування і солідарність між усіма партнерами по G7".

Виділені Києву гроші будуть спрямовані на економічну та військову підтримку України, а також на відновлення країни після повномасштабного російського вторгнення, зазначають у G7. "Наша мета - почати виплачувати гроші до кінця року", - наголошується в заяві.

Позика погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів РФ

Нагадаємо, що Україна отримає загалом близько 50 мільярдів доларів (близько 45 мільярдів євро у перерахунку) від G7 та ЄС. Частка США в межах цієї суми становить 20 мільярдів доларів. ЄС схвалив виділення до 35 мільярдів євро, а внесок Великобританії становитиме майже 3 мільярди доларів.

Виплачуватися ця позика буде за рахунок відсотків, які автоматично нараховуються на активи РФ, заблоковані в країнах Заходу в рамках санкцій щодо Росії, запроваджених після її вторгнення в Україну. Йдеться про приблизно 260 мільярдів євро (або 280 мільярдів доларів) більша частина з яких - 210 мільярдів євро - заблокована в ЄС. Щорічно заморожені активи РФ приносять прибуток, що становить, за оцінками аналітиків, від 2,5 до 3,5 мільярда євро.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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