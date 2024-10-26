Фінансові новини
- |
- 26.10.24
- |
- 00:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна завершила ратифікацію Римського статуту
23:55 25.10.2024 |
Україна зробила останній формальний крок для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту.
Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, передає "Європейська правда".
Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею депонувала ратифікаційну грамоту на зберігання в депозитарій Римського статуту.
"Теперь Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням", - додала вона.
Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його - навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.
Однак у серпні 2024-го Верховна рада проголосувала за ратифікацію Римського статуту, а президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Україна ратифікувала Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом 7 років після набрання чинності ратифікаційним законом "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту".
Наразі немає ясності, як саме працюватиме ця норма, зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Києві суди ухвалили перші тюремні вироки ухилянтам
|Німеччина завершує підготовку пакета допомоги Україні на €1,4 мільярда
|П'ять керівників облпрокуратур звільняються за махінації
|Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Уряд України затвердив ліквідацію МСЕК і перевірку висновків
|Норвегія додатково надасть Україні 500 млн крон через фонд Світового банку URTF
|Rheinmetall передав Україні 20 БМП Marder
|Шольц відхилив прохання Зеленського щодо запрошення в НАТО
|Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
Бізнес
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
|Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит
|Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
|Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини