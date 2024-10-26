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АНАЛІТИКА

Україна завершила ратифікацію Римського статуту

 

Україна зробила останній формальний крок для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту.

Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, передає "Європейська правда".

Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею депонувала ратифікаційну грамоту на зберігання в депозитарій Римського статуту.

"Теперь Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням", - додала вона.

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його - навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

Однак у серпні 2024-го Верховна рада проголосувала за ратифікацію Римського статуту, а президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Україна ратифікувала Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом 7 років після набрання чинності ратифікаційним законом "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту".

Наразі немає ясності, як саме працюватиме ця норма, зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території.
 

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