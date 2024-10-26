Німеччина завершує підготовку пакета допомоги Україні на €1,4 мільярда

Німеччина завершує підготовчу роботу щодо пакета допомоги Україні на €1,4 мільярда.

Про це заявила на брифінгу у п'ятницю заступниця речника федерального уряду Крістіане Гоффманн, передає кореспондент Укрінформу.

«ФРН продовжує широку підтримку України, зокрема виконує черговий пакет допомоги на суму €1,4 мільярда», - поінформувала Гоффманн.

Вона також нагадала, що затверджений кредит в обсязі $50 мільярдів, ухвалений влітку країнами G7.

Речник Міноборони Арно Коллац підтвердив факт надання пакета військової допомоги на €1,4 мільярда, до якого входять, зокрема, засоби ППО та артилерія та багато іншого. Він також додав, що Німеччина передає ЗСУ такі матеріали та техніку, «які є можливими з політичної, фінансової та промислової точки зору».

Гоффманн також підкреслила, що Берлін «уважно та із великим занепокоєнням» спостерігає за повідомленнями про можливе відправлення e Росію солдатів КНДР, та «апелює до всього світу не підтримувати російську агресивну війну проти України ані військовими, ані економічними засобами».

У середу МЗС ФРН викликало тимчасового повіреного в справах КНДР через інформацію щодо можливих планів залучення північнокорейських військових у війні проти України. Пхеньян закликали утриматися від надання будь-якої допомоги РФ, адже це становить ескалацію ситуації.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам за виділення перших €1,4 мільярда із прибутків від заморожених російських активів на забезпечення оборонних потреб.

а словами Прем'єра, важливо, що €400 мільйонів підуть на підтримку української оборонної промисловості.

На зустрічі із депутатами підкомітету з питань безпеки і оборони Комітету у закордонних справах Європейського парламенту на чолі з головою Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн Шмигаль також закликав зняти будь-які обмеження на використання західної зброї по цілях у Росії.

Сторони обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції, безпекову ситуацію в Україні з урахуванням нових викликів.

"Ми потребуємо ефективних інструментів, щоб стримувати російську агресію", - підкреслив Шмигаль.

Він висловив сподівання, що обсяг прямих закупівель в українських виробників надалі зростатиме.

"Ми вже інвестували у розвиток української промисловості $4 мільярди, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Потребуємо додаткових інвестицій у наш ОПК. Наш пріоритет - виробництво вітчизняних безпілотників і далекобійної зброї", - підкреслив Шмигаль.

Сторони обговорили План перемоги Президента України, ефективне функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру та європейський план із постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів.

Прем'єр також подякував за підтримку важливих ініціатив Європарламенту, які посилюють і зміцнюють Україну.

Раніше повідомлялося, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на €1,4 мільярда, який планують надати до кінця 2024 року.