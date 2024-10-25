Фінансові новини
- |
- 25.10.24
- |
- 23:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки
23:33 25.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення - по 1 тис. грн на особу.
Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні 25 жовтня.
"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину - на родину це вийде по кілька тисяч гривень", - повідомив Зеленський.
За його словами, кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, купівлю ліків.
"Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових - волонтерам, на дрони", - додав президент.
Він пояснив, що всі деталі має визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.
"Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.
Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.
Пізніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський відмовився від візиту генсека ООН в Україну через його участь у саміті БРІКС - ЗМІ
|Уряд України затвердив ліквідацію МСЕК і перевірку висновків
|Норвегія додатково надасть Україні 500 млн крон через фонд Світового банку URTF
|Rheinmetall передав Україні 20 БМП Marder
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
|Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів
|ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7
|США дадуть $20 млрд у межах кредиту G7, частину хочуть виділити на зброю Україні
|Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації
Бізнес
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
|Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит
|Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
|Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини