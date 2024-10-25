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АНАЛІТИКА

Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки

23:33 25.10.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення - по 1 тис. грн на особу.

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні 25 жовтня.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину - на родину це вийде по кілька тисяч гривень", - повідомив Зеленський.

За його словами, кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, купівлю ліків.

"Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових - волонтерам, на дрони", - додав президент.

Він пояснив, що всі деталі має визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.

"Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.

Пізніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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