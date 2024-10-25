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АНАЛІТИКА

Зеленський відмовився від візиту генсека ООН в Україну через його участь у саміті БРІКС - ЗМІ

 

Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України через його поїздку на саміт БРІКС у Росію.

Про це BBC Україна розповіли джерела в офісі президента.

За даними ВВС, Гуттереш після Казані хотів відвідати Київ, аби зустрітися з представниками української влади. Однак президент Володимир Зеленський відхилив запит на цей візит.

Генсек ООН відвідав у четвер саміт БРІКС, організований Кремлем у Казані. Це найбільша дипломатична подія в Росії після початку її вторгнення в Україну у лютому 2022 року. У саміті взяли участь 20 світових лідерів, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді.

Участь Гутерреша у саміті, де він виступив з промовою, закликавши президента Росії припинити війну, викликала велике збурення в українських політиків різних таборів.

У мережі поширювали фото, де Гутерреш пригощається російським короваєм, схиляє голову перед Путіним і тисне йому руку.

Раніше МЗС України публічно засудило візит генсека ООН на саміт до Володимира Путіна.

"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", - заявили в МЗС.

Під час переговорів із Путіним у Казані Гутерріш повторив, що "російське вторгнення в Україну було порушенням статуту ООН і міжнародного права", йдеться в заяві ООН.

Приїзд Гутерреша на саміт БРІКС викликав критику й з боку західних країн. Йому закидали, що він особисто відвідав Казань, тоді як на ліванській конференції в Парижі брав участь по відеозв'язку.

Відповідаючи на критику, офіс генерального секретаря ООН повідомив, що генсек раніше брав участь у зустрічах БРІКС і що цей міжнародний форум важливий на світовій арені, тому "його не можна ігнорувати".

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.
 

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