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АНАЛІТИКА

Уряд України затвердив ліквідацію МСЕК і перевірку висновків

17:00 25.10.2024 |

Політика, Україна

 

Кабінет міністрів України затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) на виконання рішень РНБО та президента України Володимира Зеленського, який підписав відповідний указ 22 жовтня. У рамках цього плану передбачена ліквідація МСЕК у їхньому нинішньому вигляді вже цього року, повідомив у п'ятницю, 25 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також буде створена група для перегляду рішень, ухвалених комісіями, а перевірки триватимуть протягом наступних трьох місяців.

У листопаді міністерство охорони здоров'я та міністерство цифрової трансформації представлять рішення щодо цифровізації всіх етапів роботи МСЕК, додав Шмигаль. Крім того, Пенсійний фонд разом із Державним бюро розслідувань, Національною поліцією та Службою безпеки України мають провести швидкий аудит пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим державним посадовцям.

Водночас міністерство охорони здоров'я та міністерство соціальної політики мають невідкладно винести на розгляд уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК, наголосив Шмигаль.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - зазначив він у дописі в Telegram.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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