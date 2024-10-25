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Rheinmetall передав Україні 20 БМП Marder
13:14 25.10.2024 |
Німецька компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder, а поставлення відбулося наприкінці третього кварталу 2024 року.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Європейська правда".
Як передає пресслужба компанії, загальна кількість бойових машин, відправлених в Україну за угодою про так званий "кільцевий обмін", досягне близько 200 одиниць.
З них понад сотню становлять моделі Marder 1A3.
Ці бойові машини, спрямовані в Україну, оснащені сучасним лазерним далекоміром, що дає змогу підвищити точність ураження цілей на полі бою.
Цей прилад значно покращує здатність машин ефективно протистояти наступальним діям противника, надаючи українським військам додаткову технологічну перевагу.
Зауважимо, угода про кільцевий обмін також передбачає поставку двозначної кількості інших одиниць техніки - бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard.
Наразі остання партія в розмірі 20 БМП Marder, надана Україні, була замовлена урядом Німеччини і профінансована в середині двозначної кількості мільйонів євро.
Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на поставку цих БМП ще в березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для України.
Нещодавно стало відомо, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 мільярда євро, який планують надати до кінця 2024 року.
А 17 жовтня уряд Німеччини прозвітував про передання Україні чергової партії військової допомоги. Туди, зокрема, ввійшли додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2 та Marder.
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