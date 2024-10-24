Шольц відхилив прохання Зеленського щодо запрошення в НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відхилив прохання президента України Володимира Зеленського щодо запрошення України до НАТО до завершення нинішньої війни. Відповідну заяву Шольц зробив у ефірі програми суспільно-правового мовника ZDF, яка вийде в ефір увечері четверга, 24 жовтня.

За словами Шольца, країни НАТО вже "окреслили перспективу" для України. "Я вважаю, що наразі немає потреби в новому рішенні, яке б виходило за рамки того рішення", - додав канцлер ФРН.

На думку очільника німецького уряду, важливо усвідомлювати ту обставину, що "країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО". "Всі це знають, з цього приводу немає жодних розбіжностей", - наголосив Шольц. Він також дав зрозуміти, що наразі ніхто не очікує запрошення України в НАТО. Це пов'язано з тим, що "запрошення, як правило, досить швидко пов'язується з членством в НАТО", пояснив Шольц.

Зеленський закликав союзників запросити Україну до НАТО до завершення нинішньої війни

Минулого тижня Зеленський звернувся до західних союзників із закликом без зволікань запросити Україну стати членом НАТО, тобто ще до завершення оборонної війни України проти російської агресії. Цей пункт вважається одним із ключових так званого "плану перемоги", з яким Зеленський ознайомив західних лідерів.

Натомість в адміністрації президента США тоді зазначили, що, хоча в Північноатлантичному альянсі ведеться дискусія з цього приводу, щодо цього "наразі немає консенсусу".

Шольц не хоче діяти "необдумано" й не надаватиме Україні ракети Taurus

Нині Шольц фактично повторив свою попередню лінію, націлену на необхідність дотримуватися обережного курсу, щоб нинішній конфлікт в Україні не перетворився на війну між Росією і НАТО. Шольц також повторив своє негативне ставлення до постачання німецьких далекобійних крилатих ракет повітряного базування Taurus, які можуть вражати цілі далеко в глибині російської території. "Гадаю, що це неправильно", - сказав він.

Шольц наголосив, що він не буде постачати Україні зброю, яка, на його думку, сприятиме ескалації. "Я не діятиму необдумано", - запевнив німецький канцлер.

Днями Зеленський визнав у розмові з журналістами, що в Берліні бояться реакції Росії на запрошення України до НАТО.