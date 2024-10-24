Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у четвер, що республіка може розглянути питання про постачання зброї Україні залежно від ступеня військової співпраці між Росією і Північною Кореєю, пообіцявши не "сидіти склавши руки" у відповідь на відправлення військ Пхеньяном до Росії.

Як повідомляє інформаційне агентство Республіки Корея Yonhap, президент зробив ці заяви після саміту з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Сеулі, під час якого обидва лідери рішуче засудили відправлення військ Північною Кореєю до Росії і погодилися посилити спільні заходи реагування на зростаючі загрози безпеці.

"Якщо Північна Корея відправить спецсили на війну в Україну, ми надаватимемо підтримку Україні крок за кроком і розглянемо вжиття необхідних заходів для гарантування безпеки Корейського півострова", - сказав Юн на спільній пресконференції.

"Ми дотримувалися принципу не постачати смертоносну зброю безпосередньо, але ми можемо переглянути це більш гнучко залежно від військової активності Північної Кореї", - додав він. Під час саміту Юн і Дуда засудили відправлення військ Північною Кореєю як "пряме порушення Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН" і "провокацію", яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова і Європи.

"Республіка Корея ніколи не сидітиме склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військової співпраці Північної Кореї та Росії", - сказав Юн.

Юн також пообіцяв підтримати зусилля Південної Кореї щодо підписання додаткової угоди з Польщею на постачання танків К2 до кінця року, що оцінюють приблизно в 7 мільярдів доларів США.

У 2022 році Польща підписала великі оборонні контракти з Південною Кореєю на суму 17 трильйонів вон (12,4 мільярда доларів США) на закупівлю танків K2, самохідних гаубиць K9, легких штурмовиків FA-50 і реактивних систем залпового вогню Chunmoo для зміцнення свого військового потенціалу в умовах російсько-української війни.

Після початкових угод Польща уклала угоду на суму 2,67 мільярда доларів США на K9 у грудні 2023 року і угоду на суму 1,64 мільярда доларів США на ракетні системи Chunmoo у квітні.

Дуда сказав, що він "дуже задоволений" південнокорейською зброєю, розгорнутою в польських збройних силах, і наголосив на потенціалі для розширення співпраці у спільному виробництві та маркетингу.

"Ми з нетерпінням очікуємо, коли цю корейську зброю вироблятимуть у Польщі в майбутньому, і сподіваємося, що зброю, вироблену в Польщі, можна буде експортувати і до інших європейських країн", - сказав Дуда через перекладача під час конференції.