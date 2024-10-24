В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України

До кінця 2024 року Україна отримає доступ до макрофінансового кредиту у 35 мільярдів євро від ЄС, як частини ширшої кредитної програми від G7 в обсязі 50 мільярдів доларів, з максимальним терміном дії цього кредиту у 45 років. При цьому Україна буде отримувати від Євросоюзу фінансову допомогу від нарахувань на заблоковані російські активи, які на 95 відсотків використовуватимуться для погашення та обслуговування кредиту ЄС і кредитних програм партнерів по G7, а ще 5 відсотків від цієї суми спрямовуватимуться в Європейський фонд миру для військової підтримки України та її оборонної промисловості.

Як повідомляє Укрінформ, таке роз'яснення міститься в офіційному повідомленні ЄС щодо прийнятого dxjhf рішення про виділення Україні кредиту в рамках надзвичайної макрофінансової допомоги (МФД) на суму у 35 мільярдів євро. Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Виключний макрофінансовий кредит та відповідні двосторонні позики від партнерів по G7, що виділяються за ініціативою «Надзвичайні позики для прискорення доходів для України"(ERA - Extraordinary Revenue Acceleration), будуть сплачуватися за рахунок майбутніх надходжень від надзвичайного прибутку, який виникатиме у центральних депозитаріях ЄС в результаті імплементації блокування суверенних активів Росії... Запозичення ЄС для фінансування надзвичайної позики МФД Україні буде гарантовано резервом бюджету ЄС. Очікується, що кредит МФД буде наданий Україні до кінця 2024 року та матиме максимальний термін 45 років», - йдеться у документі.

Як зазначається, згаданий пакет кредитної макрофінансової допомоги має на меті підтримати Україну у покритті найбільш невідкладних фінансових потреб, які зростають, з огляду на інтенсифікацію російської агресії проти України. Надзвичайна МФД буде внеском у закриття фінансового дефіциту в Україні, дозволить підтримати її макрофінансову стабільність та полегшить зовнішні фінансові обмеження, з якими стикається Україна.

Згадана допомога буде сплачуватися з використанням Механізму кредитної співпраці України, та може включати суми, що можуть надходити як добровільні внески від країн-членів ЄС та від третіх країн, або з інших джерел, у формі фінансової підтримки України, що дозволить Україні обслуговувати та виплачувати всі позики, отримані від G7.

Всі операції в рамках надання нової макрофінансової допомоги будуть пов'язані з дотриманням політичних умов, які відповідають домовленостям щодо реалізації Українського фонду у довгостроковому бюджеті ЄС, а також погодженому між сторонами Українському плану. Всі системи менеджменту й контролю, відповідно до Українського плану, а також окремі положення із запобігання шахрайству та іншим порушенням, будуть також поширюватися на новий макрофінансовий кредит.



«Відповідно до нових правил, які були також ухвалені сьогодні, 95% надходжень, що згенеровані у центральних депозитаріях ЄС в результаті імплементації блокування суверенних активів Росії, і які перераховуватимуться в ЄС, будуть розміщені в бюджеті ЄС, і звідти будуть використовуватися для операцій Механізму кредитного співробітництва України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM), який буде виплачувати ці ресурси в формі фінансової підтримки для України, щоб допомогти їй в обслуговуванні та у виплатах по кредитам. Ще 5 відсотків, що залишаються, будуть спрямовуватися в Європейський фонд миру», - йдеться в офіційному повідомленні Євроради.

Як зазначається, такий новий розподіл фондів почне застосовуватися з другої половини 2025 року (починаючи з виплати другого піврічного фінансового внеску у 2025 році), та застосовуватиметься до всіх наступних платежів.

Правові акти, що були ухвалені у середу, 23 жовтня, Радою ЄС за письмовою процедурою, набудуть чинності наступного дня після їх публікації в Офіційному журналі ЄС.

В повідомленні Євроради окремо наголошується, що, відповідно до законодавства ЄС, активи Росії залишатимуться заблокованими, поки Росія не зупинить свою агресивну війну проти України та не компенсує всю шкоду, що була спричинена цією війною.

Як повідомляв Укрінформ, 19 вересня Єврокомісія запропонувала регуляторні правила щодо виділення Україні кредиту надзвичайної макрофінансової допомоги в обсязі 35 мільярдів євро, як частини ініціативи G7 у кредитній підтримці України на загальну суму у 50 мільярдів доларів (45 мільярдів євро), а також Механізм кредитного співробітництва України для обслуговування цих позик. 22 жовтня ці пропозиції були підтримані під час пленарного засідання Європарламенту, і 23 жовтня нові регуляторні правила були остаточно ухвалені Радою ЄС за письмовою процедурою.