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АНАЛІТИКА

Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів

Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів

 

Уряд США погодився виділити свою частку в розмірі $20 млрд в більш масштабний кредит G7 для України, який надаватиметься під гарантії прибутку від заморожених активів РФ.

Про це заявила в середу міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі в Вашингтоні з главою Мінфіну України Сергієм Марченком, передає власний кореспондент Укрінформу.

Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів

 

«Група семи має намір надати Україні $50 мільярдів кредиту до кінця цього року. І Сполучені Штати приєднаються до G7, щоби виділити Україні позику в розмірі $20 мільярдів, яка буде погашена за рахунок доходів, отриманих від власних активів Росії», - зауважила Єллен.

За її словами, це означає, що саме Росія буде змушена платити за свою незаконну війну, а не американські та європейські платники податків.

У цьому зв'язку міністри фінансів США і України, Джаннет Єллен і Сергій Марченко, підписали спільну заяву, яка закріплює наміри США щодо цільового виділення коштів на підтримку України.

Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів

 

Рішення США було озвучене після місяців переговорів країн G7 щодо структури займу для України в розмірі $50 млрд під гарантії заморожених активів Росії.

Про виділення Штатами для України 20 мільярдів доларів із заморожених російських активів повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України - для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій Групі семи», - сказав глава держави.
Ключові теги: США
 

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