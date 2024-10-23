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США дадуть $20 млрд у межах кредиту G7, частину хочуть виділити на зброю Україні
17:50 23.10.2024 |
Заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх підтвердив наміри Сполучених Штатів виділити 20 млрд доларів у межах погодженого "Групою семи" кредиту у 50 млрд за рахунок російських активів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Як підкреслив Сінгх, говорячи про кредит G7 у 50 млрд доларів для України, "нічого подібного раніше не робилося".
"Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім використовувала вартість цих активів для фінансування оборони постраждалої сторони, поважаючи верховенство права і зберігаючи солідарність", - додав він.
Представник Білого дому заявив, що адміністрація Джо Байдена має намір розділити свою частку кредиту - 20 млрд доларів - між військовою та фінансовою допомогою Україні. Військова допомога, як відомо, повинна бути схвалена Конгресом США.
"Хай там як, США нададуть 20 мільярдів доларів на підтримку України в цих зусиллях, незалежно від того, чи буде вона розділена між економічною та військовою підтримкою, чи буде надана повністю через економічну допомогу", - вказав Сінгх.
Він анонсував узгодження деталей кредиту під час зустрічі міністрів фінансів "Групи семи", яка відбудеться цього тижня в італійському місті Стреза.
Раніше ЗМІ теж повідомляли, що США готові надати Україні в межах кредиту G7 до 20 млрд доларів.
Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС через спротив Угорщини не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки. Але Вашингтон пом'якшив свою позицію.
У вівторок Європейський парламент схвалив внесок ЄС у кредит у розмірі 35 млрд євро (близько 38 млрд доларів), хоча очікується, що ця частка зменшиться після того, як США зроблять свій внесок.
Велика Британія окремо затвердила свій внесок у розмірі близько 3 млрд доларів.
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