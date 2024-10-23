Фінансові новини
- |
- 23.10.24
- |
- 18:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації
В Україні вирішили провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 жовтня 2024 р. № 1204.
Кабінет міністрів вніс зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.
Постановою визначено, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям.
За результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:
* про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їх статус,
* про відповідність підприємства, установи, організації критеріям.
Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.
Нагадаємо, в Україні міністерства визначають критичним підприємства, працівники яких можуть бути заброньованими. Наразі в Україні призупинена процедура визначення критично важливих підприємств до 15 листопада.
Крім того, 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це сталося через проведення аудиту раніше заброньованих громадян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації
|Посол США при НАТО зробила нову заяву про вступ України до Альянсу
|Британія виділить близько $155 млн на морську коаліцію для України
|Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК із 31 грудня 2024 р.
|США близькі до узгодження обсягу участі в ініціативі з надання позики Києву в $50 млрд - глава Мінфіну
|Генпрокурор Костін подав у відставку через скандал з інвалідностями
|Європарламент схвалив позику ЄС Україні на 35 млрд євро з використанням російських активів
|Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ
Бізнес
|Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite — процесор для смартфонів, відомий як 8 Gen 4
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша