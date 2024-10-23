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АНАЛІТИКА

Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації

 

В Україні вирішили провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 жовтня 2024 р. № 1204.

Кабінет міністрів вніс зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Постановою визначено, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям.

За результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:

* про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їх статус,

* про відповідність підприємства, установи, організації критеріям.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

Нагадаємо, в Україні міністерства визначають критичним підприємства, працівники яких можуть бути заброньованими. Наразі в Україні призупинена процедура визначення критично важливих підприємств до 15 листопада.

Крім того, 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це сталося через проведення аудиту раніше заброньованих громадян.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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