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Посол США при НАТО зробила нову заяву про вступ України до Альянсу
14:56 23.10.2024 |
Організація Північноатланти́чного договору (НАТО) не готова запропонувати Україні членство. Те ж стосується і запрошення до Альянсу.
Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
Наразі, за її словами, США не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом плану перемоги президента України Володимира Зеленського.
"На сьогоднішній день Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", - сказала Сміт.
Вона зазначила, що "наш намір (намір США, - ред) полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх (українців, - ред) до НАТО".
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