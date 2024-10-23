Фінансові новини
- |
- 23.10.24
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Британія виділить близько $155 млн на морську коаліцію для України
11:49 23.10.2024 |
Велика Британія додатково виділить ще 120 млн фунтів стерлінгів (близько 155 млн доларів) на підтримку Коаліції морських сил і засобів.
Про це стало відомо із заяви, яка опублікована на сайті британського уряду, передає "Європейська правда".
Британія виділяє додаткові 120 млн фунтів на морську коаліцію для України, а також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще "сотень" морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.
Як зазначається, нове фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі.
Крім цього, передається, що Британія та Норвегія спільно шукають близько 130 млн доларів для спільного фінансування коаліції.
У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.
Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що атаки Росії по Чорному морю загрожують глобальній продовольчій безпеці.
Нагадаємо, у грудні 2023 року Британія та Норвегія офіційно оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.
Як відомо, за останні три місяці Росія здійснила майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні. Внаслідок цього пошкоджень та знищень зазнали майже 300 об'єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна.
Зокрема, російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Повідомлялося, що постраждало цивільне судно під прапором Панами.
Після цього Європейський Союз відреагував на збільшення ударів РФ по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на Москву з вимогою припинити ці дії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія виділить близько $155 млн на морську коаліцію для України
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією
|У Зеленського заявили про готовність обговорювати будь-які варіанти миру. Але є умова
|У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК із 31 грудня 2024 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Генпрокурор Костін подав у відставку через скандал з інвалідностями
|Європарламент схвалив позику ЄС Україні на 35 млрд євро з використанням російських активів
|Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ
|Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
Бізнес
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення