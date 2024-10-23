Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією

 

Активні бойові дії в Україні тривають понад 2,5 роки. Але взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком на шляху до завершення гарячої фази російсько-української війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зокрема, глава держави сказав, що коли мова йде про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами стало б сигналом про те, що Росія, можливо, готова припинити війну.

Зеленський вважає, що якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації конфлікту.

"Ми побачили під час першого (мирного - ред.) саміту, що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так", - сказав глава держави.

Також Зеленський заявив, що Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.

"У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО", - повідомив президент.

Нагадаємо, у колонці для фінського видання Hufvudstadsbladet глава ОП Андрій Єрмак написав, що Україна готова обговорювати "коригування" мирної угоди, а саме формули миру Зеленського. Але тільки ті, в яких буде підтримано територіальну цілісність і повний суверенітет країни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3313
  0,0480
 0,12
EUR
 1
 44,7081
  0,1049
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9548  0,02 0,05 41,5768  0,02 0,04
EUR 44,5060  0,10 0,22 45,2264  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,07 0,17 41,3000  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес