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Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією
09:42 23.10.2024 |
Активні бойові дії в Україні тривають понад 2,5 роки. Але взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком на шляху до завершення гарячої фази російсько-української війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Зокрема, глава держави сказав, що коли мова йде про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами стало б сигналом про те, що Росія, можливо, готова припинити війну.
Зеленський вважає, що якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації конфлікту.
"Ми побачили під час першого (мирного - ред.) саміту, що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так", - сказав глава держави.
Також Зеленський заявив, що Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.
"У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО", - повідомив президент.
Нагадаємо, у колонці для фінського видання Hufvudstadsbladet глава ОП Андрій Єрмак написав, що Україна готова обговорювати "коригування" мирної угоди, а саме формули миру Зеленського. Але тільки ті, в яких буде підтримано територіальну цілісність і повний суверенітет країни.
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