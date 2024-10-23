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У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів
23:59 22.10.2024 |
Третя група пілотів Військово-повітряних сил України завершила підготовку у Великій Британії для опанування західних винищувачів.
Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомив посол України у Лондоні Валерій Залужний, передає "Європейська правда".
Залужний розповів, що взяв участь у випускній церемонії "третьої когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі".
"Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії ми маємо шанс на перемогу", - додав посол.
Він додав, що підготовлені пілоти "зовсім скоро" братимуть участь у бойових діях.
Відомо, що Велика Британія забезпечує базову підготовку для українських пілотів, після чого вони продовжують навчання в інших країнах.
У грудні 2023 року повідомляли про завершення базової підготовки першої групи у складі шести українських пілотів у Королівських ВПС Великої Британії, яка продовжила навчання на F-16 у Данії.
Друга група з 10 пілотів завершила навчання в березні 2024-го.
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