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АНАЛІТИКА

У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів

У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів

 

Третя група пілотів Військово-повітряних сил України завершила підготовку у Великій Британії для опанування західних винищувачів.

Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомив посол України у Лондоні Валерій Залужний, передає "Європейська правда".

Залужний розповів, що взяв участь у випускній церемонії "третьої когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі".

"Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії ми маємо шанс на перемогу", - додав посол.

Він додав, що підготовлені пілоти "зовсім скоро" братимуть участь у бойових діях.

Відомо, що Велика Британія забезпечує базову підготовку для українських пілотів, після чого вони продовжують навчання в інших країнах.

У грудні 2023 року повідомляли про завершення базової підготовки першої групи у складі шести українських пілотів у Королівських ВПС Великої Британії, яка продовжила навчання на F-16 у Данії.

Друга група з 10 пілотів завершила навчання в березні 2024-го.
Ключові теги: Британія
 

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