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АНАЛІТИКА

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК із 31 грудня 2024 р.

23:43 22.10.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Йдеться про рішення РНБО, ухвалене в вівторок, 22 жовтня, під час ініційованого Зеленським засідання цього органу, повідомляє сайт президента України.

У своєму указі Зеленський доручив Кабміну разом із міністерством охорони здоров'я України "в місячний строк" підготувати зоконопроєкт, що передбачає "ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року".

Рішення про видані посадовцям довідки про інвалідність перевірятимуть

Крім того, Кабмін має разом із МОЗ, ДБР, СБУ і Нацполіцією, КМВА, а також з обласними військовими адміністраціями створити в тижневий термін робочі групи з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних держорганів.

А ще Кабміну доведеться так само у тримісячний термін підготувати доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості таких рішень. Якщо виявлять факти необґрунтованого ухвалення таких рішень, то необхідно ініціювати їхній перегляд за наявності підстав правоохоронних органів, а також інших уповноважених органів, йдеться в документі.

Процедури встановлення інвалідності мають цифровізувати, а ще Зеленський очікує кадрових рішень

На додачу Кабмін має у двотижневий термін спільно з МОЗ і мінцифри подати план цифровізації проходження всіх етапів процедур для отримання інвалідності. Так само уряду спільно з Пенсійним фондом, ДБР, СБУ та Нацполіцією необхідно в тижневий термін провести аудит нарахувань пенсійних виплат за інвалідністю посадовим особам держорганів.

Згодом Зеленський пояснив у своєму традиційному вечірньому звернені, що "система МСЕК має бути ліквідована". "Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності", - сказав Зеленський.

На тлі цього президент пояснив, що проблема не лише в тому, що посадовці оформлюють собі фіктивні посвідчення про інвалідність за допомогою зв'язків, а й у тому, що люди, які "отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати".

"Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади - по вертикалі контролю за МСЕК", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього дня про свою відставку після проведення засідання РНБО повідомив генпрокурор Україні Андрій Костін.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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