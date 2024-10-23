США близькі до узгодження обсягу участі в ініціативі з надання позики Києву в $50 млрд - глава Мінфіну

США майже визначили обсяг свого внеску в ініціативу G7 з надання Україні кредиту на $50 млрд, повідомила у вівторок глава американського Мінфіну Джанет Єллен.

"Стосовно позики $50 млрд, яку лідери країн G7 погодилися надати Україні. (...) Ми дуже близькі до завершення узгодження американської частини цього кредиту", - заявила Єллен.

"Ми вже на 99% готові", - уточнила вона.

За словами Єллен, США все ще чекають гарантій від Євросоюзу щодо запровадження більш довгострокового режиму санкцій для забезпечення того, щоб прибуток від активів РФ залишався доступним. Наразі режим санкцій ЄС вимагає одноголосного продовження кожні пів року.

"Ми попросили наших колег з ЄС надати нам більш докладні гарантії того, що активи залишаться замороженими, і що виручені кошти будуть доступні для погашення цього кредиту. Поки що ми не отримали таких гарантій", - зазначила Єллен.

У вересні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що США братимуть участь в ініціативі G7, однак обсяг їхнього внеску залежатиме від внесення змін до режиму санкцій ЄС проти Росії.

"США повідомили ЄС, що виділять $20 млрд на масштабний план допомоги Україні, очолюваний G7, у разі, якщо союз удосконалить режим антиросійських санкцій, зробивши його більш передбачуваним", - інформувало агентство.

Співрозмовники агентства наголосили, що навіть якщо Євросоюз не внесе жодних змін до положень щодо санкцій проти РФ, Вашингтон усе одно перекаже кошти для такого пакета допомоги, "але в меншому розмірі".

Спочатку ЄС і США домовилися, що внесуть однакову суму - приблизно по $20 млрд від кожної сторони. Потім, після висунутої Вашингтоном вимоги, союз запропонував зі свого боку 35 млрд євро, що еквівалентно приблизно $39 млрд.

Водночас Угорщина, яка зараз головує в Раді ЄС, запропонувала не ухвалювати жодних рішень щодо заблокованих активів РФ до президентських виборів у США 5 листопада.

Однак Єврокомісія заявила державам-членам, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після виборів, але ЄС має завершити законодавчу роботу з цього питання до кінця жовтня.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив раніше, що ЄС уже почав передавати доходи від заморожених активів Росії українській стороні та країнам союзу, які постачатимуть Києву озброєння.

У червні учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Йшлося про надання Києву кредитів у $50 млрд до кінця цього року.

