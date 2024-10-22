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АНАЛІТИКА

Європарламент схвалив позику ЄС Україні на 35 млрд євро з використанням російських активів

 

Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики ЄС у межах великого кредиту G7, який гаситимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про надання Україні кредиту на 35 млрд євро у рамках кредиту "Сімки" на загалом 50 млрд доларів (близько 45 млрд євро) з використанням прибутків від російських активів підтримали 518 голосами "за", проти проголосували 56 присутніх. Перед цим кілька годин тривали дебати.

 

"Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал - що ми використовуємо приубтки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити - і заплатить", - заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Фінальна сума, яку ЄС надасть як позику, може бути меншою - залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Вранці 22 жовтня Британія офіційного оголосила свою частку внеску у межах кредиту "сімки" - майже 3 млрд доларів.

За останніми даними ЗМІ, США готові надати Україні у рамках кредиту G7 до 20 млрд доларів. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС (через спротив Угорщини) не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки.

Ключові теги: ЄС, Росія
 

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