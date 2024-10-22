Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ

Британія надасть майже 3 млрд доларів у рамках спільного кредиту країн Групи семи для України на 50 млрд доларів, який гаситимуть за рахунок прибутків від російських активів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення розмістила пресслужба уряду Сполученого Королівства.

Сума внеску Британії становитиме 2.26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США, позика буде підкріплена прибутками від заморожених російських активів.

Офіційне оголошення зробили міністерка фінансів Рейчел Рівз поруч з міністром оборони Джоном Гілі під час візиту до українських військових, які проходять підготовку у Британії.

Британська позика надається як бюджетна підтримка для оборонних витрат України, що дозволить їй інвестувати у необхідну зброю. Кошти у рамках кредиту "Сімки" - додаткова сума до давнішої обіцянки Британії надати Україні за рік військову допомогу на 3 млрд фунтів, яку підтвердив і новий прем'єр-міністр Кір Стармер після переходу влади до лейбористів.

У комюніке нагадали, що загалом Британія передала Україні близько 400 різних видів озброєння. Серед останнього, Британія анонсувала надання 650 легких багатоцільових ракет(LMM) для підсилення ППО.

"Ці нові кошти надаються у національних інтересах Британії, тому що передова нашої оборони, оборони нашої демократії і спільних цінностей, відбувається в окопах в Україні. Захищена й безпечна Україна означатиме захист і безпеку для Британії", - заявила міністерка Рівз.

Найближчими тижнями Британія має внести внутрішній законопроєкт, який уможливить швидке надання цих коштів.

За останніми даними ЗМІ, США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки.

Минулого тижня ЄС схвалив свій внесок у розмірі до 35 млрд євро до кредиту G7, але так і не здолав спротив Угорщини щодо запобіжника від несподіваного розмороження активів РФ.