Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ

 

Британія надасть майже 3 млрд доларів у рамках спільного кредиту країн Групи семи для України на 50 млрд доларів, який гаситимуть за рахунок прибутків від російських активів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення розмістила пресслужба уряду Сполученого Королівства.

Сума внеску Британії становитиме 2.26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США, позика буде підкріплена прибутками від заморожених російських активів.

Офіційне оголошення зробили міністерка фінансів Рейчел Рівз поруч з міністром оборони Джоном Гілі під час візиту до українських військових, які проходять підготовку у Британії.

Британська позика надається як бюджетна підтримка для оборонних витрат України, що дозволить їй інвестувати у необхідну зброю. Кошти у рамках кредиту "Сімки" - додаткова сума до давнішої обіцянки Британії надати Україні за рік військову допомогу на 3 млрд фунтів, яку підтвердив і новий прем'єр-міністр Кір Стармер після переходу влади до лейбористів.

У комюніке нагадали, що загалом Британія передала Україні близько 400 різних видів озброєння. Серед останнього, Британія анонсувала надання 650 легких багатоцільових ракет(LMM) для підсилення ППО.

"Ці нові кошти надаються у національних інтересах Британії, тому що передова нашої оборони, оборони нашої демократії і спільних цінностей, відбувається в окопах в Україні. Захищена й безпечна Україна означатиме захист і безпеку для Британії", - заявила міністерка Рівз.

Найближчими тижнями Британія має внести внутрішній законопроєкт, який уможливить швидке надання цих коштів.

За останніми даними ЗМІ, США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки.

Минулого тижня ЄС схвалив свій внесок у розмірі до 35 млрд євро до кредиту G7, але так і не здолав спротив Угорщини щодо запобіжника від несподіваного розмороження активів РФ.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2833
  0,0525
 0,13
EUR
 1
 44,8130
  0,0858
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9129  0,01 0,03 41,5888  0,06 0,15
EUR 44,5606  0,06 0,13 45,2912  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,05 0,13 41,2700  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес