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Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що США готують пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, які підуть на фінансування виробництва дронів в Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 21 жовтня.
У зверненні Зеленський розповів про переговори з шефом Пентагону Ллойдом Остіном, який перебував із візитом у Києві, та згадав оголошений пакет допомоги на 400 мільйонів доларів.
"Готується і ще окремий пакет - фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов'язково це буде", - додав він.
Також, сказав глава держави, з Остіном він обговорив реалізацію українського "плану перемоги" - "конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти "плану".
"Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії", - зазначив Зеленський.
У понеділок Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом. Глава В ході свого візиту до Києва він оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з Остіном обговорювались питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.
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