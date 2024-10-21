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Чотири транші замість двох і додаткові $900 мільйонів: МВФ погодився змінити графік виплат для України на 2025 рік

08:19 21.10.2024 |

Економіка

 

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час пʼятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України погодилася збільшити суму траншів на наступний рік.

Відповідне рішення ухвалено на прохання української влади, повідомляється у матеріалах П'ятого перегляду програми EFF на сайті МВФ.

Зокрема, Україна просила переформатувати графік виділення позик в межах програми на на 2025-2027 роки, передбачивши щоквартальні перегляди програми у 2025 році і наблизити фінансування, враховуючи надзвичайно високий рівень невизначеності в умовах війни і потребу у коштах.

Відтак, МВФ погодився провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Чотири транші замість двох і додаткові $900 мільйонів: МВФ погодився змінити графік виплат для України на 2025 рік

 

Як повідомлялося, напередодні Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволить Україні найближчим часом отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

Коментуючи це рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважував, що Виконавча рада МВФ також переглянула графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше ресурсів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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