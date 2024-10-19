Фінансові новини
- |
- 19.10.24
- |
- 01:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ виділив Україні 1,1 мільярда доларів фінансування
23:54 18.10.2024 |
Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити приблизно 1,1 мільярда доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.
Про це йдеться у релізі МВФ.
Зазначається, що економіка України залишається стійкою, а виконання програми EFF - високим, попри складні умови. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня і завершила чотири структурні контрольні показники.
Для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів та боргових зобов'язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно підтримувати постійний імпульс реформ, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів та забезпечити своєчасне надходження зовнішньої допомоги, додали в МВФ.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти спрямують на покриття видатків невійськового характеру.
Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому до державного бюджету залучать більше ресурсів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про економічне бронювання: критерієм має бути не професія
|Зеленський: Україна може відновити експорт зброї, але тільки країнам «Рамштайну»
|Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 320 млн євро
|Україна може зняти заборону на експорт озброєння – Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Leopard, Marder, снаряди і дрони: Німеччина оновила список допомоги Україні
|Допомога Україні та «план перемоги»: результати саміту ЄС
|Незаконне збагачення на 20 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру депутатці від «Слуги народу»
|Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України
|Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду
|Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ
Бізнес
|Intel та AMD разом створюють консультативну групу для розвитку архітектури x86
|У Британії слідом за ЄС задумалися про єдиний стандарт зарядки для усіх пристроїв
|Віцепрезидент Meta назвав «маячнею» заяви про глобальну загрозу з боку ШІ
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
|Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg