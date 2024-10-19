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АНАЛІТИКА

МВФ виділив Україні 1,1 мільярда доларів фінансування

23:54 18.10.2024 |

Економіка

 

Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити приблизно 1,1 мільярда доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

Про це йдеться у релізі МВФ.

Зазначається, що економіка України залишається стійкою, а виконання програми EFF - високим, попри складні умови. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня і завершила чотири структурні контрольні показники.

Для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів та боргових зобов'язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно підтримувати постійний імпульс реформ, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів та забезпечити своєчасне надходження зовнішньої допомоги, додали в МВФ.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти спрямують на покриття видатків невійськового характеру.

Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому до державного бюджету залучать більше ресурсів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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