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АНАЛІТИКА

Зеленський про економічне бронювання: критерієм має бути не професія

 

В Україні поки що не розробили справедливу модель економічного бронювання від мобілізації. Критерієм для цього не може бути професія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що якщо економічне бронювання і застосовувати, то воно має бути справедливим. Знайти таку справедливість - завдання Мінекономіки та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Ті моделі, які вони показували мені, вони не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші мають бути критерії. Критерієм має бути не професія", - додав Зеленський.

При цьому він уточнив, що в Україні вже визначили перелік професій, від яких залежить робота критичної інфраструктури та без яких не може вижити військо. Але інші професії - це складне питання, оскільки нелегко знайти для цього баланс.

"Військові побоюються, що буде недостатньо сил. Бізнес ставиться інакше... Тому мені здається, тут поки що балансу немає - не можна просто шашкою махати", - додав глава держави.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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