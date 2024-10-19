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Зеленський: Україна може відновити експорт зброї, але тільки країнам «Рамштайну»
Президент Володимир Зеленський доручив профільним міністерствам розробити пропозиції щодо експорту зброї, зокрема українських дронів, але з певними запобіжниками. Про це він розказав в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі єдиного телемарафону.
Зеленський розповів, що попросив міністра оборони подумати над можливими моделями експорту.
"Я виключаю експорт [...] комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія - це має бути тільки серед кола "Рамштайну". При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав", - сказав він.
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