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АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна може відновити експорт зброї, але тільки країнам «Рамштайну»

 

Президент Володимир Зеленський доручив профільним міністерствам розробити пропозиції щодо експорту зброї, зокрема українських дронів, але з певними запобіжниками. Про це він розказав в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі єдиного телемарафону.

Зеленський розповів, що попросив міністра оборони подумати над можливими моделями експорту.

"Я виключаю експорт [...] комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія - це має бути тільки серед кола "Рамштайну". При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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