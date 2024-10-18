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АНАЛІТИКА

Україна може зняти заборону на експорт озброєння – Умєров

 

Україна розраховує на міжнародні інвестиції в оборонну промисловість та не виключає подальший експорт озброєння вітчизняного виробництва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі.


«Минулого року, коли я став міністром оборони, ми зробили план наших спроможностей (з виробництва зброї - ред.) в державному і в приватному секторі... Перший крок зробила держава і ми показали, що інвестували перші гроші в оборонку. В цьому році ми запропонували нашим колегам, щоб вони розглянули дві-три опції. Перша - спільне підприємство, де держава і приватний сектор інвестують. Друга - де держава надає 5 десятирічних контрактів. Третій крок, щоб підприємства або держава-партнер надала нові фінансові інструменти, такі як кредит, як експортне фінансування. І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де колеги з Генштабу будуть працювати разом з іншими колегами, щоб кристалізувати, у які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною», - сказав Умєров.

Він додав, що на сьогодні з партнерами обговорюються різні проєкти, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави.

«Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення», - підкреслив Умєров.

Як повідомлялось, Україна після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції, щоб забезпечити власну армію необхідними ресурсами.
 

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